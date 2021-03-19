В Иркутске планируют построить новый детский хоспис

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко обсудили необходимость строительства в Иркутске здания для детского хосписа.

Единственный детский хоспис в Иркутской области был открыт 25 сентября 2017 года. Он располагается в приспособленном здании детского сада 1983 года постройки.

По словам главы региона, для развития паллиативной помощи необходимо строительство нового здания детского хосписа. В нём нужно предусмотреть размещение совместных палат «мать и дитя» с индивидуальным выходом из каждой палаты на веранды и прогулочные площадки, реализовать все принципы доступной среды, создать максимально комфортные условия пребывания.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова идею строительства нового здания для детского хосписа поддержала.

– На совещании мы обсудили технические задания для строительства нового стационара. Мы рады поделиться нашим опытом с коллегами. Санкт-Петербургский детский хоспис начинал создаваться с 2003 года. За это время было построено уже пять стационаров. Мы постараемся помочь Иркутской области в систематизации процесса планирования и проектирования, организации стационарной паллиативной помощи, – сказал Александр Ткаченко.

– В мае подведем предварительные итоги по месту расположения, эскизному проекту, проектному решению. Если будет достигнуто соглашение в рамках государственно-частного партнерства с одной из госкорпораций, то в следующем году приступим к строительству, – подчеркнул губернатор.