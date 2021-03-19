Пять общественных пространств благоустроят в Ленинском округе Иркутска ​​

В 2021 году в Ленинском округе Иркутска благоустроят пять общественных пространств. Среди них: Сад Томсона, территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а, общественное пространство на Розы Люксембург, 227, 229 и сквер напротив домов №1 и №9 по ул. Шахтерская, сообщает пресс-служба мэрии.

Главным объектом благоустройства станет «Сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой . После реконструкции на смену металлической композиции придет стела с названиями жилых районов Ленинского округа. В дополнение к ним на территории будут обустроены тропинки, установлены скамейки и разбиты клумбы.

Будет благоустроено две территории улицы Розы Люксембург. В районе домов 217 и 217а обустроят площадку с возможностью проведения больших праздников – Нового года, Масленицы и других массовых мероприятий. Территорию дополнят развитой тротуарной сетью, спортивной площадкой и автомобильной парковкой.

Пространство, рассчитанное на размеренный отдых с детьми, будет обустроено по ул. Розы Люксембург, 227-229. Там появится освещенная зона для подвижных игр и дорожки.

Возобновят работы в саде Томсона. В качестве декоративного элемента на его территории выполнят мощение перфорированной плиткой с газоном, уложат бортовой камень, заасфальтируют пешеходную зону. В дальнейшем проект будет продолжен.

Также будет продолжено благоустройство сквера напротив домов №1 и №9 по ул. Шахтерская. В этом году там выполнят доукомплектование детской и спортивной площадок, а также добавят дизайнерские элементы в виде трех шаров с бабочками на опорах.

Всего в Иркутске в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет обустроено 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство будет проведено на 54 дворовых территориях Иркутска.