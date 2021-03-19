Игорь Кобзев предложил местных сельхозпроизводителей вовлекать в систему закупок

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время оглашения Послания поручил министерству сельского хозяйства региона проработать вопрос вовлечения местных товаропроизводителей в систему закупок.

– Вот один из примеров. На сегодняшний день среди закупок, осуществляемых у местных товаропроизводителей, наименьший удельный вес приходится на закупку бескостного мяса. Это связано с отсутствием организации его производства на территории региона. Мы имеем на территории области несколько крупных мясоперерабатывающих комплексов, но они не производят бескостное мясо в необходимом объеме. Поэтому нам необходимо усилить работу по увеличению поставки продукции местных товаропроизводителей в систему государственных и муниципальных закупок, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что в приоритете также развитие производственной кооперации небольших фермерских хозяйств с базовыми хозяйствами.

– Это решит ряд проблем, таких как отсутствие стабильных каналов сбыта продукции, высокий износ техники, дефицит оборотных средств для покрытия текущих расходов, отсутствие собственных мощностей для переработки продукции, – сказал Игорь Кобзев.

В 2020 году сформирован реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса области, в который вошли 14 хозяйствующих субъектов из 10 районов. Губернатор подчеркнул, что все они могут стать опорой для развития сельского хозяйства на конкретной территории. В этом году базовые хозяйства должны разработать планы своего развития на пять лет. А до 1 мая минсельхоз по поручению главы региона представит механизм поддержки базовых сельхозпроизводителей, а также разработает форму поддержки начинающих фермеров.

Напомним, всего в 2021 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона будет направлено около 3 млрд рублей.