«Вести-Иркутск» сообщили на официальном сайте, что турист привез в Иркутск из Занзибара новый штамм коронавируса – южноафриканскую его разновидность. Этот вирус быстрее репродуцируется в клетки, что может утяжелить заболевание и способствовать более быстрому заражению других людей.

Известно, что заболевший пациент – 40-летний мужчина. В областную инфекционную больницу он поступил в начале марта с коронавирусом и пневмонией. У пациента долгое время держалась температура, и впервые за всю практику не помогала противовоспалительная терапия. Сейчас пациент переведён из отделения реанимации в обычную палату, его состояние – средней тяжести.

«Что смущало в этом пациенте? Слишком быстро нарастала дыхательная недостаточность. Кроме того, у данного пациента не соответствовала та клиника, которая характерна при новой коронавирусной инфекции. Мы его обследовали на большое количество инфекционных заболеваний. Ничего не выявили. После того как был обследован вирус данного пациента в противочумном институте, нам стало известно, что нуклеотидная последовательность у него слишком сильно отличается от тех пациентов, которые находятся на территории Иркутской области», — приводятся в сообщении слова главного врача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева.

Позже у пациента обнаружили южноафриканский штамм. По словам медиков, вероятность заражения этой разновидностью вируса людей, которые уже переболели COVID-19, низкая. Кроме того, эта болезнь также может протекать в легкой форме.