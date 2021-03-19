Сухой лог Приангарья принесет бюджету до 2039 года 470 млрд рублей – Минпромторг

Разработка золоторудного месторождения Сухой Лог, которое находится в Иркутской области и является крупнейшим неосвоенным месторождением в мире, до 2039 года принесет бюджету более 470 миллиардов рублей дохода, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2,5 тысячи рабочих мест и получить более 470 миллиардов рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России», – приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных.

Для обеспечения реализации проекта в городе Бодайбо будет реконструирован аэропорт, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги, построены мосты.

Запасы Сухого Лога составляют 40 миллионов унций золота и 540 миллионов тонн руды.