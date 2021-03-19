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Вандалы разбили светильники в Черемхово стоимостью 100 тысяч рублей

Мэр Черемхово Иркутской области Вадим Семенов на своей странице в Instagram сообщил, что вандалы разбили светильники на городском озере, общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

По информации главы территории, стоимость одного только светильника составляет более 9,5 тысячи рублей. При этом различные объекты бьются постоянно.

«Это далеко не первый акт вандализма. За последние несколько лет зафиксировано более 50 фактов вандализма в зонах отдыха: хулиганы повреждают урны, фонари, информационные таблички, ограждения, остановочные комплексы и другие элементы благоустройства. Главный ущерб – это неуважительное отношение к городу и к его жителям, которое не поддается денежному выражению», – отметил Вадим Семенов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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