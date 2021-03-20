Еще четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области

ГУ МЧС Росии по региону сообщило на официальном сайте, что в Приангарье перестали функционировать еще четыре ледовые переправы, действующие ранее.

Речь о переправах «СНТ «Ветеран» – село Тутура» на реке Лене в Усть-Кутском районе, «Поселок Новая Уда» (125 километр трассы «Залари – Жигалово») на Братском водохранилище в Усть-Удинском районе. Основанием для их закрытия стало неудовлетворительное состояние льда, вызванное его активным таянием. Также в Усть-Удинском районе на реках Коченга и Кочеяк закрыты две технологические переправы в связи с окончанием работ подрядных организаций.

На закрытых переправах выполнены работы для обеспечения требований безопасности: установлены знаки, запрещающие движение автомобилей, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.

В регионе продолжают действовать 48 ледовых переправ для безопасного пересечения водоемов.