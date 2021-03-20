Иркутская область вошла в группу малозаметных регионов для российских туристов

Приангарье вошло в группу малозаметных регионов страны для российских туристов. К такому выводу пришли эксперты конструкторского бюро «Стрелка», которые оценивали индекс туристической привлекательности субъектов РФ, пишет РБК.

С помощью искусственного интеллекта авторы проанализировали тексты в социальных сетях, блогах, на форумах и сайтах, где размещаются отзывы о посещении регионов России с июля 2019 по июль 2020 года. Эксперты выявили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры.

В зависимости от общего количества упоминаний и позитивной или негативной эмоциональной окрашенности текстов все регионы распределили на четыре группы: особые, известные, скромные и малозаметные. Иркутская область оказалась в числе последних – субъектов, количество отзывов о которых ниже среднего, и отрицательных среди них – больше всего.

Отмечается, что к группе малозаметных субъектов относится больше половины регионов – 56 из 82.

«23 региона группы, несмотря на низкую популярность в социальных медиа и скорее негативный образ, привлекают значительное количество туристов. К ним относятся, например, Владимирская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская области. Здесь есть достопримечательности, которые интересны посетителям. Однако регионы не используют их для комплексного развития туризма, в результате чего популярностью пользуются только отдельные достопримечательности или территории», — пишут авторы.