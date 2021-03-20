Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту инфекции стали Иркутск и Ангарск.
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Из 185 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 72 (всего 20 990),
- в Ангарске – 26 (всего 5 649),
- в Усть-Илимске – 17 (всего 4070),
- в Усть-Кутском районе – 14 (всего 2 975),
- в Иркутском районе – 13 (всего 3 949).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 990,
- Ангарск – 5 649,
- Усть-Илимск – 4 070,
- Иркутский район – 3 949,
- Братск – 3 448.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 59,8 тысячи людей.