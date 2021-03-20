Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту инфекции стали Иркутск и Ангарск.

Из 185 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 72 (всего 20 990), в Ангарске – 26 (всего 5 649), в Усть-Илимске – 17 (всего 4070), в Усть-Кутском районе – 14 (всего 2 975), в Иркутском районе – 13 (всего 3 949).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 990, Ангарск – 5 649, Усть-Илимск – 4 070, Иркутский район – 3 949, Братск – 3 448.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 59,8 тысячи людей.