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Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту инфекции стали Иркутск и Ангарск.

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Из 185 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 72 (всего 20 990),
  2. в Ангарске – 26 (всего 5 649),
  3. в Усть-Илимске – 17 (всего  4070),
  4. в Усть-Кутском районе – 14 (всего 2 975),
  5. в Иркутском районе – 13 (всего  3 949).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 990,
  2. Ангарск – 5 649,
  3. Усть-Илимск – 4 070,
  4. Иркутский район – 3 949,
  5. Братск – 3 448.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 59,8 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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