Трое людей умерли после ДТП в Иркутской области

Трое человек, среди которых 16-летний подросток, умерли после ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в районе поселка Залари Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла сегодня около 07:00 по местному времени, столкнулись автомобили Toyota Hiace и Hyundai Creta. В результате столкновения на месте ДТП погиб водитель Hyundai, трое людей были госпитализированы, позже двое из них скончались в больнице – женщина 1966 года рождения и подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. Для установления всех обстоятельств случившегося полиция разыскивает свидетелей и очевидцев.