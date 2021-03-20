Глава ВТБ заявил, что биткоин обречен

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking заявил, что цифровая валюта центральных банков будет неизбежно вводиться, а такие валюты, как биткоин, в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что цифровая валюта – вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», – приводятся в сообщении слова Костина.

По словам банкира, ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если она занимает существенное место в валютных, в бюджетных, операциях. Поэтому страны пошли по другому пути – начали создавать государственные цифровые валюты.