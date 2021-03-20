Новое здание для 94-летней больницы в Усольском районе начнут строить в 2022 году

Правительство Иркутской области сообщило, что новое здание для Мишелевской участковой больницы в Усольском районе, которую построили 94 года назад и которая находится в полуразрушенном состоянии, начнут возводить в 2022 году.

«Минздрав, минстрой области встречайтесь с представителями районной администрации и госэкспертизы. Надо отыграть конкурс на определение подрядчика, чтобы до февраля 2022 года понимать, какая это будет организация», – поставил задачу глава региона Игорь Кобзев.

Сейчас амбулатория Мишелевской больницы, рассчитанная на 100 посещений в смену, расположена в части приспособленного полуразрушенного здания. Основное здание стационара было построено в 1927 году, позже возвели две пристройки – в 1957 и в 1990 годах. Здание больницы трижды подвергалось пожару. В июле 2001 года произошло наводнение, больница и поликлиника были затоплены.

Новое здание амбулатории будет рассчитано на 100 посещений в день, там же разместят стационар на 35 коек и пост скорой медицинской помощи. Также будет решен вопрос с подготовкой кадрового состава, который должен работать в этой медицинской организации.