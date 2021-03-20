Правительство Иркутской области поможет возродить Хайтинский фарфоровый завод

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что региональное правительство поможет собственнику Хайтинского фарфорового завода возродить предприятие.

«Поговорили с собственником. Вижу, как он хочет вдохнуть вторую жизнь в этот завод. Со своей стороны окажем поддержку. В наших интересах дать людям возможность реализовать свои идеи и создать новые рабочие места», – заявил глава области.

Предприятие в Усольском районе Игорь Кобзев посетил накануне в рамках рабочей поездки.

Хайтинский фарфоровый завод был основан в 1869 году местными купцами. На фабрике выпускали сервизы, чайные пары, подсвечники, папиросницы, декоративные блюда, вазы, игрушки и многое другое. С 1992 в связи с тяжелым экономическим положением предприятие практически не работало.