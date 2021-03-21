Разворот: жесткий комментарий ЦБ дает сигнал к дальнейшему повышению ставки

После того как ЦБ сохранял ключевую процентную ставку на уровне 4,25% с июля 2020 г., в пятницу регулятор впервые повысил ставку на 25 б. п. до 4,5%. Это решение идет вразрез с консенсус-прогнозом аналитиков, который ожидал, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, отмечают эксперты Альфа-Банка. По мнению аналитиков, решение ЦБ в значительной степени принято под влиянием двух факторов – повышения на этой неделе ключевых ставок в Турции (на 200 б. п. до 19%) и в Бразилии (на 75 б. п. до 2,75%) и усиления давления на курс рубля после возвращения на повестку санкционных рисков.

Главный сюрприз релиза – в оценке темпов восстановления

Наиболее важный сигнал пресс-релиза ЦБ в том, что, по мнению регулятора, темпы восстановления российской экономики опережают ожидания, отмечают эксперты.

– Монетарные власти оценивают восстановление спроса как сильное и указывают на быстрый возврат целого ряда секторов к уровням, предшествующим пандемии. Иными словами, более низкий в сравнении с ожиданиями показатель промпроизводства за февраль (-3,7% г/г против -2,0% г/г, которые предусматривал консенсус-прогноз) и снижение ВВП на 2,4% г/г в январе, видимо, оцениваются регулятором не как признак недостаточного спроса, а как проинфляционный риск из-за слабости предложения. Пресс-релиз ЦБ также указывает на то, что восстановление перспектив мирового роста происходит быстрее, чем можно было ожидать, что должно стимулировать рост российского экспорта. Это мнение ЦБ по поводу восстановления российской экономики недвусмысленно указывает на то, что повышение ставки, вероятно, продолжится: это выглядит особенно вероятно для 2К21, когда эффект базы обеспечит очень сильное восстановление экономической активности, и когда рост российского ВВП может составить примерно 6% г/г, по нашей оценке.

Давление на курс рубля говорит в пользу повышения ставки

Хотя монетарная политика ФРС еще долго останется очень мягкой, ожидаемое ускорение инфляции в крупнейших мировых экономиках может оказывать давление на валютные рынки EM, вынуждая монетарные власти этих стран предпринимать соответствующие меры, считают эксперты Альфа-Банка.

– Хотя в России макроэкономические риски невысоки, главным образом, по причине низкого объема долга, санкционные опасения вынуждают ЦБ уделять внимание динамике курса рубля. Хотя цены на нефть подскочили с $50/барр. в декабре прошлого года до $70/барр. в последнее время, курс рубля торгуется на уровне декабря 2020 г., что говорит о том, что в его рыночной стоимости заложены высокие санкционные риски. Сильная реакция рынка на новую волну конфронтации между США и Россией на этой неделе показывает, что эффект курсового переноса не поможет вернуть инфляцию к уровню 4%-го ориентира ЦБ в этом году.

Усиливаются опасения по поводу бюджетной политики

В пресс-релизе ЦБ также делается акцент на опасениях по поводу возможных расходов ФНБ на цели инфраструктурных проектов с учетом недавнего поручения президента подготовить в течение месяца список инвестиционных проектов для возможного финансирования из ФНБ.

– Ранее мы указывали на то, что мягкая кредитно-денежная политика 2021 г. будет компенсировать бюджетное ужесточение; однако в случае дополнительных госрасходов, монетарная политика действительно должна учитывать этот риск.

На следующем заседании ЦБ 23 апреля мы ожидаем еще одно повышение ставки

В пресс-релизе ЦБ явно звучит намерение продолжить повышение ключевой процентной ставки, и мы, таким образом, ожидаем еще одного повышения на 25 б. п. на заседании 23 апреля.

– С учетом коммуникации, мы теперь ждем роста ставки до 5,0% к концу 3К21; далее, в зависимости от глобального контекста, регулятор может повысить ее до 5,25% к концу этого года (если ФРС объявит о более раннем в сравнении с ожиданиями ужесточении монетарной политики) или сохранить ее на уровне 4,75-5,0% в конце года. На фоне возможных сценариев наш взгляд выглядит осторожным: мы по-прежнему считаем, что ускорение инфляции носит скорее временный характер и с открытием границ внутренний спрос сократится, а увеличение предложения товаров, в том числе в сельском хозяйстве, к концу года усилит дезинфляционные эффекты.