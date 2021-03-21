Акция «Безопасный лед» пройдет в Иркутской области

ГУ МЧС России по региону сообщило на официальном сайте, что проведет на территории Приангарья акцию «Безопасный лед».

«В числе основных задач акции – повышение уровня грамотности населения в области безопасности, а также проведение обширной профилактической работы в образовательных организациях. Государственные инспекторы по маломерным судам рассказывают детям основные правила и меры безопасности весной», – отмечается в сообщении.

В период акции запланирована работа 366 межведомственных групп общей численностью более тысячи человек. К акции привлечены государственные инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы ГИМС, пожарные, работники поисково-спасательных формирований, а также сотрудники полиции, представители администраций муниципальных образований и общественных организаций, старосты населенных пунктов.

Патрульные группы будет в усиленном режиме привлекать к ответственности водителей, выезжающих на лед вне переправ, ежедневно обследовать места возможного выхода и выезда на лед и их своевременного перекрытия, выставления дополнительных запрещающих знаков и информационных аншлагов в потенциально опасных местах.

На сегодняшний день в Приангарье эксплуатируются 48 переправ. При этом ледовая обстановка меняется стремительно, лед становится неудовлетворительным и еженедельно закрываются очередные переправы.