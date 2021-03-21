Заповедное Прибайкалье сообщило о проблемах с онлайн-выдачей разрешений на посещение парка

ФГБУ «Заповедное Приабайкалье» на своей странице в Facebook сообщило о трудностях с онлайн-выдачей разрешений на посещение национального парка.

«В онлайн-выдаче разрешений на посещение Прибайкальского национального парка зафиксированы факты недоставки сообщений электронной почты на адреса, заканчивающиеся на mail.ru», – говорится в сообщении.

Организация просит до устранения выявленных затруднений в работе сервера почтовых сообщений при оформлении разрешений на сайте baikalpass.ru указывать любые адреса электронной почты, кроме тех, что заканчиваются на mail.ru.

Сроки устранения проблемы в настоящее время неизвестны.