Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 60 тысяч человек

Региональный оперштаб сообщил, что общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Иркутской области превысило 60 тысяч человек.

Из 182 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 21 061), в Ангарске – 20 (всего 5 669), в Иркутском районе – 15 (всего 3 964), в Черемхово – 13 (всего 1 153), в Заларинском районе – 10 (всего 3409).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: