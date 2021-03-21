Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 60 тысяч человек

Региональный оперштаб сообщил, что общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Иркутской области превысило 60 тысяч человек.
Из 182 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 21 061),
- в Ангарске – 20 (всего 5 669),
- в Иркутском районе – 15 (всего 3 964),
- в Черемхово – 13 (всего 1 153),
- в Заларинском районе – 10 (всего 3409).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 21 061,
- Ангарск – 5 6469,
- Усть-Илимск – 4 072,
- Иркутский район – 3 964,
- Братск – 3 448.