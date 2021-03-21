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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 60 тысяч человек

Региональный оперштаб сообщил, что общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Иркутской области превысило 60 тысяч человек.

Из 182 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 71 (всего 21 061),
  2. в Ангарске – 20 (всего 5 669),
  3. в Иркутском районе – 15 (всего  3 964),
  4. в Черемхово – 13 (всего 1 153),
  5. в Заларинском районе – 10 (всего  3409).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 21 061,
  2. Ангарск – 5 6469,
  3. Усть-Илимск – 4 072,
  4. Иркутский район – 3 964,
  5. Братск – 3 448.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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