Реальные зарплаты россиян в январе снизились на 28,9% по сравнению с декабрем

Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в январе 2021 года на 0,1% по сравнению с январем прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты в РФ сократились на 28,9%, пишет ТАСС.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%», – цитирует агентство материалы Росстата.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата россиян в номинальном выражении выросла в январе на 5,3%, по сравнению с декабрем она сократилась на 28,4%.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в РФ в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении.