Власти региона намерены увеличить экскурсионно-туристический поток в Иркутскую область

Правительство Приангарья на официальном сайте сообщило, что поставило задачу увеличить турпоток в Иркутскую область.

«В своем Послании одной из задач я обозначил увеличение туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область. Осенью прошлого года Ростуризм разработал проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Иркутская область непременно должна войти в него», – приводятся в сообщении слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Задача была поставлена на заседании Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».