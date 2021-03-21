Греция назвала дату увеличения квоты на въезд российских туристов

Официальная газета правительства Греции сообщила, что с 22 марта страна увеличит число разрешений на въезд российских туристов. Соответствующее решение принял кабмин страны, пишет РБК.

«С понедельника Афины снимают часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Среди них – увеличение максимального количества российских туристов. С 22 марта Греция начнет принимать до 4 тысяч человек из России еженедельно. Ранее действовала квота 500 человек в неделю», – отмечается в сообщении.

Въезд в страну возможен только авиасообщением через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. По прибытии туристам необходимо сдать тест на коронавирус и ожидать его результата в месте пребывания. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в 443 тысячи рублей.