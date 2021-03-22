COVID-паспорта ущемляют права человека

Министр подчеркнул, что перед введением сертификатов о прививке необходимо все взвесить, соблюдая принцип добровольности и равного подхода. «Иначе будем создавать разделительные линии», передает РБК цитату Лаврова.

Перед введением COVID-паспортов, в которых содержалась бы информация о прививке от коронавируса, важно все взвесить, чтобы не создавать «разделительных линий», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Он подчеркнул, что наличие или отсутствие сертификата о прививке не должно ущемлять права человека, в том числе во время путешествий. Лавров также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока придерживается «весьма сдержанного подхода» в вопросе введения COVID-паспортов, не высказав окончательного мнения.