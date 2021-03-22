Антитела не появились у 20% переболевших COVID-19

Разработчик «Спутника V» порекомендовал таким людям сделать прививку, сообщает РБК.

Как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

Ранее в марте Гинцбург допустил, что переболевшим COVID-19 гражданам необходима будет инъекция только первого компонента вакцины. Она позволит закрепить полученный в ходе болезни иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что примерно у каждого десятого привившегося человека иммунитет к COVID-19 не вырабатывается. Она отметила, что это касается любых вакцин в принципе, а не только препаратов от коронавируса.