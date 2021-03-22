В Заларинском районе в результате аварии погибли три человека

Авария произошла на участке дороги между Усольем-Сибирским и Зимой, сообщают в прокуратуре.

Установлено, что водитель автомобиля Тойота Хайс двигаясь по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» из города Усолья-Сибирского в город Зима на 1676 км. совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Хендай Креста и автомобилем Тойота Ипсум, двигающимися во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, среди которых несовершеннолетний, и двое обратились за медицинской помощью.