Антибраконьерская группа появится в Иркутской области

Об этом на региональном форуме охотников рассказал министр лесного комплекса Прибайкалья Дмитрий Петренев.

За 2020 год сотрудниками территориальных управлений министерства возбуждено 2 318 дел об административных правонарушениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В следственные органы направлено 50 заявлений о выявлении правонарушений по статье «Незаконная охота». По трем сообщениям возбуждены уголовные дела.

На форуме обсудили не только проблемы и методы борьбы с браконьерством. Рассматривали и вопросы касающиеся повышения экономической эффективности охотничьего хозяйства, его развития на территории области, регулирования численности охотничьих ресурсов.

Благодаря совместному обсуждению проблем специалистами министерства, охотопользователями, охотниками-любителями в ведомстве разработали план на текущий год.

В первую очередь необходимо усилить работу по направлению предложений лесопользователям региона о добровольном возмещении ущерба, причинённого объектам животного мира и среде их обитания, в том числе охотничьим ресурсам, от хозяйственной деятельности, а также взысканию в судебном порядке.