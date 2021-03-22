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Восемь человек с коронавирусом скончались за последние сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 22 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 180 человек.

Выздоровели за день 43 человека, скончались непосредственно от вируса – 7 человек, от заболеваний не связных с вирусом – 1.

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 60 209 людей.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области, полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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