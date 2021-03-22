В этом году в Приангарье проходит государственная кадастровая оценка недвижимости

В 2021 году на территории Иркутской области проводится государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением земельных участков. Будут оценены здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, сообщают в управлении Росреестра по Иркутской области.

Определение кадастровой стоимости осуществляет ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости». Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, сформирован Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. Всего в данный перечень включено 1 610 620 объектов.

У граждан будет возможность повлиять на оценку своих объектов недвижимости до ее утверждения.

Проект отчета будет размещаться на сайте бюджетного учреждения для ознакомления всех заинтересованных лиц на 30 календарных дней. В течение данного срока можно будет ознакомиться с размером кадастровой стоимости и дать свои замечания. Замечания можно представить в бюджетное учреждение или в МФЦ, а также отправить почтой или по сети «Интернет».

Замечания должны содержать ФИО заявителя, наименование юридического лица, контактные данные, суть замечаний, при необходимости с приложением документов.