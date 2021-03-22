В Москве разыскали пропавшего несовершеннолетнего иркутянина

Молодой человек прилетел туда к девушке, сообщают в ГУ МВД России По Иркутской области.

С ней он познакомился в сети, а дальнейшее обучение в городе Иркутске он решил прекратить, планировал сообщить о том, где находится по достижению им 18 лет. На сегодняшний день подросток вернулся в Иркутск и возвращен родителям.

Законодательством предусмотрены меры ответственности для родителей и законных представителей, пока дети не достигнут совершеннолетия. За несвоевременное заявление в розыск и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, законный представитель привлечен к административной ответственности.

Согласно статье 38 Конституции России и статье 63 Семейного кодекса России родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном воспитании своих детей.