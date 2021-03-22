Костин: Ключевая ставка, возможно, повысится до конца года до 4,75 %

Ключевая ставка повысится до конца года, но это существенно не повлияет на деятельность банка, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн - дискуссии с клиентами Private Banking на тему «2021: тенденции, возможности, инвестиции».

– По мнению наших аналитиков, возможно в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что, в общем-то, не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные шараханья, конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому, мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть, до 4,75 %, оно возможно до конца года. Но, повторяю, это не так сильно отразится.

По мнению руководителя ВТБ, после достижения 5-процентного уровня, инфляция обратно вернется на уровень 4%, таргетированный Правительством и Центральным банком.