Торговый центр «Первомайский» загорелся в Иркутске

Пожар произошел внутри здания, огонь охватил крышу, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

До прибытия пожарных подразделений из него самостоятельно эвакуировались 5 работников торговли.

На месте работают 11 единиц пожарной техники, 42 человека личного состава. Из помещения магазина звеном газодымозащитной службы вынесены 2 газовых баллона.

В 9:45 (ирк) пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 9:58 (ирк) открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время проводятся работы по разбору и проливке горевших конструкций. Пострадавших нет. Дознавателям МЧС России предстоит выяснить причину возникновения пожара, установить виновное лицо и сумму ущерба.