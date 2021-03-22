Костин: цифровые валюты – вещь неизбежная

Цифровая валюта – вещь неизбежная, но процесс перехода к ней займет не один год, а несколько лет, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн - дискуссии с клиентами Private Banking на тему «2021: тенденции, возможности, инвестиции».

– При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты как биткойн, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены. Ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если валюта занимает существенное место в валютных, в бюджетных, операциях. Каждая страна или группа стран, как ЕС, проводит свою денежно-кредитную политику, регулирует инфляцию, регулирует наличие денежной массы в стране. Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось, – отметил Андрей Костин.

По мнению главы ВТБ, именно поэтому страны пошли по пути создания государственных цифровых валют.

– Очень сильно в этом вопросе продвинулись китайцы – создание цифрового юаня, да и другие страны тоже. Россия – не исключение. ЦБ такую концепцию объявил, мы ее поддержали, но на определенных условиях. Мы готовы поддержать и участвовать, но при том, что будет выбран сценарий, по которому кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ. Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность.