Почти половина жителей Приангарья, потеряв работу, уже через две недели испытывают финансовые трудности

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Иркутской области, чтобы выяснить, на какие средства они живут во время поиска работы, приходилось ли им в этот период занимать деньги, а также, одалживают ли они сами деньги коллегам.

Жители региона, которые не испытывают финансовых проблем во время поиска работы, чаще всего имеют сбережения (58%), получают поддержку со стороны членов семьи (36%) или им выплатили достойную компенсацию бывшие работодатели (22%).

Однако большинство респондентов из Иркутской области, потеряв работу или уволившись, уже через две недели начинают испытывать проблемы с деньгами (47%). Как они решают вопрос дефицита средств и берут ли деньги взаймы?

Выяснилось, что 50% жителей области предпочитают не занимать деньги, пока находятся в поиске новой работы, даже если испытывают дефицит средств. Из тех, кто все же решается на этот шаг, 31% одалживают необходимую сумму у родственников, еще 22% занимают деньги у друзей, и 6% возьмут кредит в банке.

Чаще всего за помощью к друзьям обращаются представители сферы «Туризм, развлечения, рестораны», к родственникам – юристы и административный персонал, а в банки – медики и фармацевты, а также представители транспортной сферы.

На вопрос, давали ли вы долг деньги кому-нибудь из коллег, больше половины жителей области (65%) ответили утвердительно. Чаще других это подтверждали сотрудники из автобизнеса, госслужащие и строители, а реже других одалживают деньги коллегам представители сфер медицины, образования и маркетинга.

57% из тех, кто помогал коллегам деньгами в трудной ситуации, получили их обратно, 43% сообщили, что иногда им не возвращали долг. Любопытно, что доля женщин среди тех, кому всегда возвращали деньги, взятые в долг, выше, чем среди мужчин.