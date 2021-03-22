В Иркутской области с 1 апреля стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс

Изменение сроков приема заявлений на обучение в первые классы на апрель произошло в связи с новым порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Министерства просвещения Российской Федерации. Ранее срок начала приёма в школы был с 1 февраля.

Как рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов, до 30 июня школы будут принимать заявления от родителей детей, которые проживают на закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём. Впервые право преимущественного приема получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те школы, где учатся их братья и сёстры. После 30 июня руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о приеме детей в течение трех рабочих дней.

– Закрепление школы за конкретными территориями определяется муниципалитетом, информация об этом размещается на сайте образовательной организации. Там же не позднее 5 июля текущего года публикуется информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. Для них прием заявлений начнется 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, – пояснил министр.

Для записи ребенка в первый класс необязательно приходить в школу, необходимые документы можно подать также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или через официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных и муниципальных услуг.