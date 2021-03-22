Выделенная полоса для общественного транспорта появится на улице Трактовой в Иркутске

При проектировании работ на улице Трактовой в Иркутске особое внимание будет уделено повышению безопасности для пешеходов и автомобилистов. В частности, впервые появится выделенная полоса движения для общественного транспорта. Об этом заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В этом году на объекте будет проведен ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что работы начнутся во второй половине мая и продлятся пять месяцев. Реконструируют участок протяженностью 3400 метров.

– Кроме обязательной замены асфальта и бордюров, здесь появится современное светодиодное освещение, сигнальные столбики, барьерное ограждение, велодорожки и 14 новых остановочных павильонов. С учетом пожеланий жителей выполним новый пешеходный переход в районе остановки «Трактовая», – отметил Руслан Болотов. – На сегодня ширина проезжей части меньше, чем положено. Это будет исправлено: произведем ее расширение до положенных нормативов. На этой улице впервые в Иркутске появится первая выделенная полоса движения для общественного транспорта в обе стороны.

Также Руслан Болотов и Сергей Сокол проверили ход капитального ремонта путепровода по улице Джамбула. Представители подрядной организации доложили, что сейчас работы на объекте выполнены на 47%, реконструкция идет с опережением графика. Планируется, что уже в конце мая будет запущено движение автотранспорта по восстановленной половине путепровода. Это позволит пустить поток автомобилей из Ленинского округа в две полосы по направлению к центру города и существенно разгрузить транспортный узел, где сейчас постоянно возникают автомобильные пробки.