Сбербанк выступит генеральным партнером «Зеленого конгресса» в Иркутске

С 20 по 28 марта 2021 года Иркутск стал площадкой масштабного экологического события - «Зелёный конгресс», главным организатором которого является благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». Идеи конгресса получили грантовую поддержку Президента Российской федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Участниками мероприятий «Зеленого конгресса» являются организаторы, деятели и партнеры добровольческих эко-проектов Приангарья. Генеральным партнером «Зеленого конгресса» выступил Байкальский банк Сбербанка.

В программе мероприятий экологического конгресса реалити-шоу «Мифы про эко-активиста», интернет-мост «Зелёные на связи», экодвиж «Ты не одноразовый, Земля – тоже» и т.д. Итогом недельного экологического марафона станет вручение премии «Делаю для мира» - для добровольцев и организаторов экологических проектов в Иркутской области, а также наград международного конкурса экологических роликов «Минута для будущего». Победители конкурса эко-роликов оправятся в экспедицию на Байкал с миссией мира и гармонии человека и природы.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Мероприятия и сама идея «Зеленого конгресса» очень созвучна ESG-стратегии , на принципы которой в своей деятельности опирается сейчас Сбербанк. Экологическая ответственность, формирование правильных эко-привычек у населения, бережное отношение к природным богатствам регионов- все это сейчас крайне важно. Ведь перед планетой в настоящее время стоит целый ряд вызовов, связанных и с изменением климата, и с углублением социальных проблем, таких, например, как коронавирус. Отвечая на эти вызовы, мир движется к углеродной нейтральности, к важным решениям в экономической и социальной сфере. В различных секторах экономики внедряются умные и ресурсосберегающие технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду, и это верные решения. Уверен, что мероприятия «Зеленого конгресса» усилят ряды экологически ответственных сибиряков».

Первые мероприятия «Зеленого конгресса» уже состоялись в минувшие выходные дни. Жители Иркутской области в кинотеатре «Баргузин» увидели семейную премьеру эко-роликов международного конкурса «Минута для будущего», оценили экологичные блюда городского состязания на самое полезное питание «Е - да!», приняли участие в первой акции по сбору вторсырья для переработки (макулатура и твердый пластик с маркировкой 1,2,5) и батареек.

Программа мероприятий «Зеленого конгресса» с 22.03.21 по 28. 03.21:

22 марта:

Показ экологических фильмов в прямой трансляции для работников и читателей библиотечной системы на базе ресурсов областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского

23 марта:

Практическая конференция для студентов «Дом, в котором мы живём - 2021» (проводится Иркутским гидрометеорологическим техникумом).

На конференции пройдёт сбор вторсырья для переработки (макулатура и твёрдый пластик с маркировкой 1, 2, 5) и батареек.

24 марта:

Вечернее реалити-шоу «Мифы про эко-активиста» в здании ТЦ «Фортуна-Плаза»

25 марта:

Интернет-мост «Зелёные на связи» для активистов (учащиеся, студенты, преподаватели) учебных заведений, ведущих эко-просветительскую работу

Установочный семинар для участников проекта «От осознанного потребления к устойчивому развитию на берегах Байкала

В «Точке кипения» пройдёт сбор вторсырья для переработки (макулатура и твёрдый пластик с маркировкой 1, 2, 5) и батареек.

26 марта:

Эко-движ «Ты не одноразовый, Земля – тоже» для школ Ленинского округа Иркутска проводит школа №34.

Участники мероприятии смогут сдать для переработки макулатуру и твёрдый пластик с маркировкой 1, 2, 5, батарейки.

27 марта:

Торжественные церемонии вручения экологической премии Иркутской области «Делаю для мира» и наград III международного конкурса экороликов «Минута для будущего»

28 марта:

Экскурсия на Байкал для гостей города и организаторов «Зелёного конгресса».

Справка. Общественную экологическую премию «Делаю для мира» вручат в Иркутской области по итогам 2020 года авторам и участникам проектов и акций по защите окружающей среды. Подать заявку на участие мог любой желающий. Цель премии «Делаю для мира» - признать достижения физических и юридических лиц, сообществ в популяризации экологичного образа жизни и в реальных делах по сохранению природы, бережному отношению к ресурсам. Организаторами мероприятий «Зеленого конгресса» являются Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь», Фонд президентских грантов, Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и др.