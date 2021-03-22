Иркутская область вошла в ТОП-3 регионов РФ по росту зарплат в пандемию

Эксперты включили Иркутскую область в ТОП-3 региона РФ с наибольшим ростом зарплат в период пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

«Среди регионов наибольший рост предлагаемых зарплат за год продемонстрировали Якутия – на 6 836 рублей, Иркутская область – на 3 163 рубля и Подмосковье – на 2 331 рубль», – сообщает издание.

Столица Приангарья же вошла в число городов страны с наивысшим уровнем средних зарплат. В тройке лидеров Москва (65843 рубля), Санкт-Петербург (55648 рублей) и Хабаровск (53719 рублей). Далее идут Тюмень (48877 рублей), Иркутск (48260 рублей) и Екатеринбург (47527 рублей).