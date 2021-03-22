Новая линия для производства подовых сортов хлеба открылась на иркутском хлебозаводе

Новая технологическая линия для производства подовых сортов хлеба открылась сегодня на ЗАО «Иркутский хлебозавод». Запуск линии приурочен к юбилею предприятия. Со знаменательным событием коллектив завода поздравил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Тестоводы, пекари, технологи, лаборанты выходят на смену в любой день, потому что свежий хлеб к своему столу ждёт каждая иркутская семья. Вы делаете большое и нужное дело. Ваш труд достоин самой высокой оценки и уважения. Иркутский хлебозавод - одно из ведущих, стабильно развивающихся предприятий хлебобулочной промышленности Приангарья. Уверен, впереди у предприятия многие годы успешной работы, запуск новых линий и изделий, - сказал глава региона.

Игорь Кобзев поблагодарил работников хлебозавода за любовь к избранному делу и большой вклад в развитие пищевой промышленности Приангарья.

Новая технологическая линия позволит изготавливать пшеничные и ржаные сорта подового хлеба и батоны весом от 400 граммов до 2,5 килограммов, что расширит ассортимент продукции Иркутского хлебозавода. Современное оборудование облегчает работу пекаря, повышает скорость и эффективность производственного процесса. Мощность линии – 10 тонн хлеба в сутки.

Продукция Иркутского хлебозавода готовится на основе натуральных ингредиентов по традиционным рецептам. Ассортимент составляет около 500 видов изделий, общий объем производства – 55 тонн продукции в сутки.

- Важно, что в сложных экономических условиях производство работает и расширяется. Это один из вопросов продовольственной безопасности, - подчеркнул Игорь Кобзев.