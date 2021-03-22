Известный блогер снимет в Иркутске новый выпуск программы «Тачку на прокачку»

Известный блогер-миллионник Дмитрий Гордей сообщил на своей странице в Instagram, что на текущей неделе приедет в Иркутск, чтобы снять новый выпуск программы «Тачку на прокачку».

Скриншот со страницы Дмитрия Гордея в Instagram

«Братва, все кто с Иркутска, с Байкала, на днях мы отправляемся к вам! Во-первых, чтобы посмотреть на красоту вашей природы, во-вторых, чтобы взять тачку на прокачку у одного из вас», – сообщил Гордей.

Для того чтобы стать претендентом на «прокачку» машины, необходимо прислать на указанную на странице блогера почту информацию – краткую историю о транспорте, личные данные, фото машины и прочее. К человеку, чью машину решат переделать, блогер придет домой вместе со своей командой.

Блогер Дмитрий Гордей запустил проект «Тачку на прокачку» по типу американского шоу «ТPimp My Ride» в 2018 году. Он с командой тюнингуют автомобили жителей России. Автомобиль для тюнинга выбирается случайным образом из всех писем, присланных зрителями. Процесс «прокачки» снимается на камеру и дает возможность зрителям получить навыки в ремонте автомобилей. На канал блогера подписаны почти шесть миллионов пользователей Youtube.