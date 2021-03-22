Глава ВТБ в прямом эфире ответил на вопросы клиентов Private Banking

Президент-Председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин в прямом эфире ответил на вопросы клиентов Private Banking ВТБ в ходе онлайн-конференции «2021: тенденции, возможности, инвестиции». Темами диалога стали итоги работы Private Banking в 2020 г., планы по развитию направления, наиболее актуальные инвестиционные решения и стратегии. Андрей Костин представил взгляд на макроэкономику, курс рубля и рассказал о планах по развитию банка.

«2020 год был очень непростым, но с точки зрения инвестиций достаточно интересным. Как всегда, любой кризис — это еще и время возможностей. Я думаю, что мы в серьезной степени использовали их для нашего роста, помогли сохранить и приумножить сбережения и нашим клиентам. Хочу сказать спасибо всем, кто работает с нами. Мы понимаем свою ответственность перед вами и стремимся продемонстрировать свои лучшие качества, предоставить вам наши лучшие продукты, консультации, цифровые системы. Сегодня это — одна из важнейших задач», — отметил Андрей Костин в начале беседы.

Private Banking ВТБ сегодня занимает лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания состоятельных клиентов в России, напомнил модератор дискуссии, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. За три последних года объем активов под управлением подразделения вырос более чем в 2 раза и превысил 2,7 трлн руб., клиентская база — в 1,8 раза до 25 тысяч клиентов, портфель проданных инвестиционных продуктов — в 5,1 раз до 1,2 трлн руб. В розничном бизнесе ВТБ сегмент private banking формирует 53% всех депозитов, 58% инвестиционно-страховых продуктов. В 2020 г. Private Banking ВТБ стал лучшим по версии Forbes, Family office банка второй год подряд получил награду Московского форума семейных офисов как лучший в России.

В 2020 г. увеличились темпы перетока средств состоятельных клиентов из депозитов в инвестиционные продукты на фоне снижения ставок и цифровизации сервисов. «Тенденция к тому, что средства состоятельных клиентов постепенно перемещаются из депозитов в инвестиционные продукты, является общемировой. Мы стремимся предложить весь набор как российских, так и иностранных акций. ВТБ предлагает надежные инструменты даже в области сложных продуктов, многие из которых предусматривают гарантию на возврат капитала. Сейчас мы находимся в конструктивном диалоге с ЦБ, чтобы спектр этих продуктов для клиентов private banking был достаточно широк, и они могли беспрепятственно приобретать их. Так, мы активно предлагаем новый интересный инструмент — субординированные облигации ВТБ», — отметил Андрей Костин.

Объем приобретенных клиентами ВТБ субординированных облигаций банка в конце 2020 — начале 2021 г. превысил 90 млрд руб. В настоящее время до 24 марта ведется размещение четырех выпусков субординированных облигаций с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро.

«Сегодня ставки по валютам очень низкие, а по евро — вообще отрицательные. Это создает проблемы для желающих инвестировать в валюте. Благодаря нашим продуктам, клиенты могут получать повышенную ставку, страхуя себя от валютных рисков», — подчеркнул Андрей Костин. — Вопросы private banking будут оставаться в фокусе нашего внимания и в текущем году, мы продолжим запускать актуальные продукты и сервисы".