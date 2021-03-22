Примсоцбанк: Путешествуй по стране с картой «Мир» и получай 20% кэшбэк!

Платежная система МИР запускает новый этап Акции с Федеральным агентством по туризму в поддержку внутреннего туризма.

С 18 марта по 15 июня 2021 г. держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут рассчитывать на 20% кэшбэк от стоимости путешествий по стране.

Для того, чтобы получить кэшбэк, клиентам банка необходимо быть зарегистрированным в Программе лояльности платежной системы «Мир».

Со списком партнеров Программы можно будет ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Организатором акции выступает ПЦ КартСтандарт. Вся подробная информация об организаторе, правилах акции, условиях участия доступна на информационной странице.

Кроме того, платежная система «МИР» продлевает текущие Акции:

- с сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru - кэшбэк до 6% при бронировании на сайте mir.ostrovok.ru.

Сроки акции до 30 мая 2021 года.

- c партнером Allianz страхование - 20% кэшбэк по карте «Мир» за оплату полиса из разделов: Путешествия, Спорт, Недвижимость, исключая ипотечное страхование на сайте.

Сроки Акции до 30 июня 2021 года.

Подробную информацию о картах «Мир», выпускаемых Примсоцбанком, можно получить на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02.