Первый инвестиционный фонд будет создан на территории технополиса «ЭРА»

На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключено сегодня в Москве между ПСБ и Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России.

Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

Со стороны банка документ подписан председателем Петром Фрадковым, со стороны Минобороны России – начальником Главного управления генерал-майором Андреем Гончаровым.



Соглашение предполагает участие банка в создании инвестиционного фонда, ключевой задачей которого станет финансирование проектов участников технополиса «ЭРА» в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии

формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующий вывод на массовый выпуск продукции.



Глава ПСБ Петр Фрадков отметил: «У технополиса «ЭРА» очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса «ЭРА». Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд».



В рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса «ЭРА», в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ.



Кроме того, ПСБ намерен предоставить участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны.



«Взаимодействие Главного управления с опорным банком оборонно-промышленного комплекса ПСБ вносит положительные аспекты в развитие научных исследований в интересах укрепления обороны страны. Реализация перспективных проектов с использованием средств Фонда Военного инновационного технополиса «ЭРА» выведет на новый уровень внедрение и развитие инновационных и перспективных разработок, как в интересах Минобороны России, так и в интересах гражданского сектора экономики», - отметил генерал-майор Андрей Гончаров.