В ПСБ стартовали продажи нового сервиса «Автопомощь»

ПСБ расширил линейку сервисных продуктов, предложив клиентам оформить сертификат «Автопомощь» на случай непредвиденных ситуаций на дорогах. Сертификат действует без ограничений – для автолюбителей с любым стажем вождения, автомобилем любого года выпуска.

Владельцам сертификата доступен целый комплекс услуг в случае ДТП: юридические консультации и помощь в оформлении документов, возвращение автомобиля на дорожное полотно и устранение поломок, а также вызов такси и эвакуатора, если машина не на ходу.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться технической поддержкой при эксплуатации автомобиля – от консультаций автомеханика для самостоятельного устранения проблемы до выезда специалиста, если необходимо запустить двигатель, заменить колесо или подвезти топливо. Также автовладельцам доступны рекомендации юриста по любым вопросам, связанным с транспортным средством, включая покупку, продажу и оплату налогов.

Сервис реализуется совместно с компанией «Русский АвтоМотоКлуб». Сертификат действует в течение 1 года на территории всей России, а также в ряде стран Европы – с полным списком можно ознакомиться на сайте и в офисе банка.

Оформить сертификат можно в любом отделении ПСБ - как для себя, так и для своих близких в качестве подарка. Стоимость составит от 5 до 15 тыс. рублей, в зависимости от выбранного тарифного плана.

«Сегодня клиентам банков удобно получать финансовые услуги комплексно, в формате одного окна, поэтому мы расширяем линейку актуальных страховых и сервисных продуктов. Новый сервис «Автопомощь» позволит нашим клиентам-автомобилистам сэкономить время, нервы и деньги при решении любых ситуаций на дорогах», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.