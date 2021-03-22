Родственники пропавших пилотов из Бурятии начали сбор денег на возобновление поисков

Оксана Солдатова, супруга командира самолета АН-2 Виталия Мациевского, пропавшего вместе с командой из пяти человек в июле 2020 года, сообщила на своей странице в Instagram, что родственники экипажа собирают деньги на возобновление поисковой операции.

«Мы с родственниками пропавших пилотов просим помощи в сборе денег, чтобы продолжить поиски. Своими силами нам не собрать такую сумму. Нужно порядка 300 000 рублей, чтобы оплатить услуги беспилотного летательного аппарата и снаряжения группы, в составе которой пойдет мой старший сын Илья. Собрать необходимую сумму нужно до конца апреля. В начале мая уже будет работать беспилотник в зоне биллинга, а в июне – в горах, там, где туристы сняли видео, предположительно, с нашим самолетом», – сообщила Солдатова.

Данные для сбора средств размещены на странице автора поста в Instagram.

Напомним, самолет с шестью членами экипажа на борту вылетел из поселка Кырен республики Бурятия в Иркутскую область с ознакомительным полетом перед началом обработки тайги от тутового шелкопряда и не вернулся. Местонахождение людей и самолета до сих пор остаются неизвестными.