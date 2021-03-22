«Тотальный диктант» в Иркутске в 2021 году впервые пройдет на английском языке

Акция «Тотальный диктант» в 2021 году впервые пройдет в Иркутске на двух языках – русском и английском, пишет ТАСС.

«31 марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники «Тотального диктанта» этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском – для этого нужно выбрать соответствующие площадки», – цитирует организаторов издание.

Диктант на английском языке пройдет не только в столице Приангарья, но и в 17 других городах на 52 площадках: Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст прочитают актер Аркадий Джем, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.

Английскую версию диктанта написал Дмитрий Глуховский – автор русскоязычного диктанта. Акция на английском языке пройдет через 1,5 часа после начала русскоязычного диктанта. При проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки – только за орфографические.