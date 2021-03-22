Трубу холодного водоснабжения прорвало в Братске

Мэрия Братска Иркутской области на официальном сайте сообщила, что в городе прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего восемь зданий, среди которых одно административное, остались без воды.

Инцидент произошел ночью около 03:40 на пересечении улиц Янгеля, Обручева, Комсомольской. Сейчас работы по устранению аварии продолжаются, с дорог вода откачана.

«Скорее всего, будет принято решение установить на данном участке заглушки для запуска воды. По времени завершения пока сказать сложно, но будем работать до полного устранения ситуации. Две водовозки по обеспечению водой жилых домов работают с восьми часов утра – приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера МП «ДГИ» Александра Попереко.