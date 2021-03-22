Первый пал сухой травы зафиксировали в Иркутске

Первый пал сухой травы зарегистрировали сегодня в черте города Иркутска около 14:00 в Кайской роще, о происшествии в пожарную охрану сообщили очевидцы, пишет на официальном сайте пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На место возгорания приехали два пожарных расчета и в течение получаса ликвидировали горение на площади 50 квадратных метров. Сейчас по факту пожара проводится проверка.

«Основная причина палов травы – это халатное отношение собственника территории к пожарной безопасности. Сухая травы должна быть заблаговременно скошена и убрана, чтобы не возник риск пожара. По причине неконтролируемых палов прошлогодней сухой травы каждый год происходят пожары, и возникает риск для строений, в том числе и жилых, а также для лесных массивов. Гражданин, допустивший нарушение требования пожарной безопасности на своей земле, будет привлечен к административной ответственности – приводятся в сообщении слова главного государственного инспектора города Иркутска по пожарному надзору Артема Отришко.