Райффайзенбанк назвал страны, граждане которой чаще всего берут ипотеку в России

Больше всего кредиты на покупку жилья в России оформляют граждане Белоруссии, Украины и Казахстана, показал анализ ипотечных выдач Райффайзенбанка за 2019 и 2020 года. Средняя сумма одного займа составляет порядка 4 млн руб.

Однако приобретение недвижимости в России популярно не только среди граждан постсоветских государств. По частоте выдач выходцы из Великобритании, Франции и Германии входят в первую десятку ипотечных клиентов.

«Интерес к ипотеке в Райффазенбанке со стороны иностранных граждан стабилен год к году, мы связываем это в том числе и с тем, что предлагаем простой и удобный способ решения квартирного вопроса, — рассказал Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. — Мы традиционно консервативно подходим к оценке рисков, что обеспечивает высокое качество нашего ипотечного портфеля. Мы кредитуем иностранных граждан с официально подтвержденным доходом».

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru