Корпоративные клиенты могут получить кредитные справки в Райффайзен Бизнес Онлайн

Крупный и средний бизнес теперь может получить кредитные справки в Райффайзен Бизнес Онлайн. В компаниям доступны справки о ссудной и приравненной к ней задолженности, наличии или отсутствии неисполненных обязательств, начисленных и уплаченных процентах по кредитам, обеспечении по соглашениям, в том числе в пользу третьих лиц.

Кредитные справки — важный для бухгалтеров и финансистов из крупного и среднего бизнеса аспект работы. В 2020 году корпоративные клиенты Райффайзенбанка оформили более 26 тысяч справок, связанных с кредитными продуктами, — теперь их можно заказать и получить в электронной форме.

«Мы рады предоставить клиентам еще один востребованный инструмент для работы с нашими финансовыми сервисами. Мы продолжим развивать функциональность нашего интернет-банка и планируем в ближайшее время запустить возможность получения справок, подписанных УКЭП. Наша цель — сделать так, чтобы в Райффайзен Бизнес Онлайн клиенты получали быстрое и удобное решение всех своих финансовых задач», — отметила Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Более подробно о корпоративных расчетных сервисах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.