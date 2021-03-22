Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд руб. за 2020 год

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2020 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Рекордно высокая прибыль. Чистая прибыль выросла на 1,2%
г/ги достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка
- Рентабельность капитала составила более 20% как за весь 2020 год, так и за четвертый квартал. Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г.
- Улучшение операционной эффективности. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года
- Двузначный рост крупных корпоративных кредитов. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0%
г/гза счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% г/г) и ипотечного кредитования (+8,4% г/г), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка
- Значительное увеличение объема розничных текущих счетов. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2%
г/ги 8,7% кв/кв и теперь составляет более 50% от общего объема средств клиентов.
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
Чистая прибыль банка за 2020 год составила 38,1 млрд руб. (рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом), что является рекордным показателем для Райффайзенбанка. В четвертом квартале банк заработал 10,1 млрд руб. (+11,9%
Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов составила 21,7% за весь 2020 год (снижение на 170 б.п.
Чистый процентный доход вырос на 7,0%
Чистая процентная маржа составила 4,9% в 2020 году по сравнению с 5,2% в 2019 году
Чистый комиссионный доход вырос на 6,0%
Торговый результат1 за 12 месяцев 2020 года составил 10,0 млрд руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 4кв. 2020 г. торговый результат составил 1,6 млрд руб.
Расходы на создание резервов составили 9,6 млрд рублей и 1,4 млрд рублей за 12 месяцев 2020 г. и 4кв. 2020 г. соответственно. Стоимость риска (CoR) составила 1,2% в 2020 году, что, хотя и превышает уровень 2019 года (0,5%), но все еще близко к среднему значению за 10 лет (около 1%). В 4кв. 2020 г. стоимость риска снизилась на 52 б.п. кв/кв на фоне снижения отчислений в резервы в розничном сегменте и составила 0,65%, что является самым низким квартальным результатом со 2кв. 2019 г.
Операционные расходы выросли на 3,7%
Отчет о финансовом положении
Совокупные активы выросли на 13,8%
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 6,0%
Доля обесцененных кредитов составила 3,5% по состоянию на конец 2020 года, увеличившись на 108 б.п.
Средства клиентов выросли на 18,3%
Соотношение кредитов и депозитов на
Собственный капитал достиг 175,1 млрд рублей по состоянию на
Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.23 по состоянию на 1 января 2021 года составили 11,7% и 12,5% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,1% (при нормативном минимуме 11,5%*).
1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
2 По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ
* Минимальные требования к нормативам достаточности капитала для СЗКО.