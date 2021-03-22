Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд руб. за 2020 год

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2020 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Рекордно высокая прибыль. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г и достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка

Чистая прибыль выросла на 1,2% и достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка Рентабельность капитала составила более 20% как за весь 2020 год, так и за четвертый квартал. Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г.

Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г. Улучшение операционной эффективности. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года

Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года Двузначный рост крупных корпоративных кредитов. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0% г/г за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% г/г ) и ипотечного кредитования (+8,4% г/г ), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка

Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0% за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% ) и ипотечного кредитования (+8,4% ), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка Значительное увеличение объема розничных текущих счетов. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2% г/г и 8,7% кв/кв и теперь составляет более 50% от общего объема средств клиентов.

Обзор основных финансовых показателей

Отчет о прибылях и убытках

* Резерв под обесценение кредитов, средств в других банках и денежных средств и их эквивалентов

** Скорректировано на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы

Чистая прибыль банка за 2020 год составила 38,1 млрд руб. (рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом), что является рекордным показателем для Райффайзенбанка. В четвертом квартале банк заработал 10,1 млрд руб. (+11,9% г/г и + 9,8% кв/кв).

Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов составила 21,7% за весь 2020 год (снижение на 170 б.п. г/г ) и 22,3% за четвертый квартал (рост на 140 б.п. г/г и рост на 309 б.п. кв/кв). Квартальное улучшение ROE было обусловлено ростом прибыли на 10% благодаря существенному росту комиссионных доходов и более низкой стоимости риска.

Чистый процентный доход вырос на 7,0% г/г за 2020 год и составил 61,5 млрд руб. Годовой рост был обусловлен снижением расходов по процентным и валютным свопам, а также снижением расходов на срочные депозиты. В 4кв. 2020 г. чистый процентный доход составил 15,6 млрд руб., что на 0,4% превышает показатель предыдущего года и на 1,4% значение за предыдущий квартал.

Чистая процентная маржа составила 4,9% в 2020 году по сравнению с 5,2% в 2019 году из-за того, что доходность активов сократилась примерно на 270 б.п. г/г , в то время как стоимость фондирования снизилась в меньшей степени — на 240 б.п. г/г . С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,7% в 2020 году по сравнению с 4,9% в 2019 году. В 4кв. 2020 чистая процентная маржа составила 4,8% (4,6% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), по сравнению с 5,0% в 3кв. 2020 (4,8% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), главным образом из-за давления на доходность кредитов.

Чистый комиссионный доход вырос на 6,0% г/г в 2020 году. В 4кв. 2020 г. комиссионные доходы выросли на 34% кв/кв, прежде всего за счет комиссий по операциям с пластиковыми картами (+50% кв/кв). Рост за 4 кв. 2020 года в годовом выражении составил 13%, хотя некоторые ограничения, связанные с пандемией, еще действовали.

Торговый результат1 за 12 месяцев 2020 года составил 10,0 млрд руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 4кв. 2020 г. торговый результат составил 1,6 млрд руб.

Расходы на создание резервов составили 9,6 млрд рублей и 1,4 млрд рублей за 12 месяцев 2020 г. и 4кв. 2020 г. соответственно. Стоимость риска (CoR) составила 1,2% в 2020 году, что, хотя и превышает уровень 2019 года (0,5%), но все еще близко к среднему значению за 10 лет (около 1%). В 4кв. 2020 г. стоимость риска снизилась на 52 б.п. кв/кв на фоне снижения отчислений в резервы в розничном сегменте и составила 0,65%, что является самым низким квартальным результатом со 2кв. 2019 г.

Операционные расходы выросли на 3,7% г/г за 12 месяцев 2020 года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% по состоянию на 2020 г., что является самым низким показателем с 2016 г. В 4кв. 2020 г. отношение операционных расходов к доходам составило 43,6% (с поправкой на отчисления в ФОСВ), так как совокупные расходы выросли более чем на 30% кв/кв, в основном за счет расходов, несвязанных с персоналом, в частности расходов на маркетинг и рекламу, а также на ИТ-услуги . Расходы на персонал выросли на 18% кв/кв, при это рост за год составил лишь 1,3%.

Отчет о финансовом положении

* Включая государственные и общественные организации

Совокупные активы выросли на 13,8% г/г и 1,9% кв/кв по состоянию на конец 2020 года. Двузначный рост активов в годовом исчислении был обусловлен ростом денежных средств и их эквивалентов, в частности увеличением краткосрочных размещений в других банках. В результате этого, доля ликвидных активов выросла до 39% в 4кв. 2020 г. с 37% в 3кв. 2020 г. и 34% в 4кв. 2019 г.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 6,0% г/г и 0,3% кв/кв и составил 850,5 млрд рублей. Положительная динамика связана с кредитами крупным корпорациям (+10,3% г/г ) и ипотечными кредитами (+8,4% г/г ), которые были поддержаны государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка. Прочие розничные кредиты снизились на 1,8% г/г преимущественно из-за более строгих стандартов выдачи кредитов, введенных банком. Стоит отметить, что прочие розничные кредиты демонстрировали положительную динамику на квартальной основе.

Доля обесцененных кредитов составила 3,5% по состоянию на конец 2020 года, увеличившись на 108 б.п. г/г и на 22 б.п. кв/кв. Рост доли обесцененных кредитов обусловлен розничным необеспеченным сегментом, в то время как показатели в других сегментах оставались стабильными.

Средства клиентов выросли на 18,3% г/г и на 2,5% кв/кв и составили 1 130 млрд руб. Рост был обусловлен розничными текущими счетами (+58,2% г/г и +8,7% кв/кв), которые на текущий момент составляют более 50% от общего объема средств клиентов.

Соотношение кредитов и депозитов на 31.12.2020 составило 73,3% по сравнению с 82,4% на конец 4кв. 2019 г. и 75,0% на конец 3кв. 2020 г.

Собственный капитал достиг 175,1 млрд рублей по состоянию на 31.12.2020 , снизившись на 0,9% г/г и 5,8% кв/кв, поскольку банк выплатил 19,0 млрд рублей и 20,8 млрд рублей дивидендов в сентябре и декабре соответственно.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.23 по состоянию на 1 января 2021 года составили 11,7% и 12,5% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,1% (при нормативном минимуме 11,5%*).