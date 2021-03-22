Дом под защитой: своё жильё страхует каждый десятый россиянин

В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». Больше всего страхователей проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Калининграде и Новороссийске.

Исследование, проведённое в 75 городах с населением более 250 тыс. человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам). Выше всего интерес к защите имущества в Москве: 18% жителей столицы утверждают, что их жильё сейчас застраховано. За Москвой следуют Санкт-Петербург (16% защищённого полисом жилья), Архангельск (14%), Калининград, Новороссийск и Рязань (по 12%), Ярославль, Череповец, Чебоксары, Хабаровск, Тюмень, Оренбург и Вологда (по 11%).

Реже всего свои дома и квартиры страхуют жители Ставрополя, Улан-Удэ, Астрахани, Симферополя, Владикавказа, Махачкалы и Грозного (по 4%), а также Нижнего Тагила, Новокузнецка, Якутска, Белгорода, Севастополя и Читы (по 5%).

Страховой полис покрывает самые распространённые риски, которым может подвергаться жильё: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2% участников исследования «Сбербанк страхования» говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства. Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

По данным Центробанка, на аварии систем отопления, водопровода и канализации приходится 20% от общего количества выплат по страхованию квартир и домов граждан. «Сбербанк страхование» за 2020 год урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программе «Защита дома +» и ипотечному страхованию и выплатила клиентам 1 млрд рублей.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

– Полис «Сбербанк страхования» по программе «Защита дома +» можно приобрести во всех отделениях СберБанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн, причём в СберБанк Онлайн с 22 по 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25%.

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространённым страховым случаям в программе «Защита дома +» от «Сбербанк страхования» действует программа упрощённой процедуры сбора и подачи документов «Зелёный коридор», по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.