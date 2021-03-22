Ростех запустил проект подготовки инженеров нового в 9 вузах России

Проект охватывает вузы Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска, сообщают в госкорпорации.

Студенты-участники программы получат мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей в месяц и возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах Ростеха.

Всего в 2021 году в пилотные группы «Крыльев Ростеха» планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность работать в структурах Госкорпорации. Студенты будут получать мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) - от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, в регионах - от 10 до 25 тыс. рублей.

В основе усиленной программы обучения лежит разработанная Госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.

С условиями поступления можно ознакомиться здесь.